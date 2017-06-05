Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

ŞİŞLİ ESKİ TÜRK TELEKOM BİNASI'NDA YANGIN


ŞİŞLİ ESKİ TÜRK TELEKOM BİNASI'NDA YANGIN
Tarih : 05 Haziran 2017, 09:23
Puan Ver : Şişli Eski Türk Telekom Binası'nda Yangın(5/10)7


İstanbul Şişli'de eski Türk Telekom binasında sabahın erken saatlerinde bilinmeyen bir neden dolayı yangın meydana geldi. Yangın binanın -3'üncü katında meydana gelirken binada bulunan kabloların yanması sebebiyle ortalığı siyah bir duman kapladı. Olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi takviye edildi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Şişli  Eski  Türk  Telekom  Binası  Nda  Yangın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER