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ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDE SİLAHLI SALDIRI


ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDE SİLAHLI SALDIRI
Tarih : 18 Temmuz 2016, 16:26
Puan Ver : Şişli Belediyesi'nde Silahlı Saldırı(10/10)9


Şişli Belediyesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş ağır yaralandı. Polis düzenlediği operasyonda saldırganlardan birini gözaltına alıdı.



İstanbul Gayrettepe'deki Şişli Belediyesi'nde silahlı saldırıda bulunanlardan birinin 1980 doğumlu Şenol Şahin olduğu öğrenildi. Şenaol, polis ekipleri tarafından yakalandı.



Saldırganların silahından çıkan kurşunla Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş ağır yaralandı. Candaş, hastaneye kaldırıldı. Bunun yanında sinir krizi geçiren ve kaçışma sırasında yaralanan belediye çalışanları da hastaneye sevk edildi.



Bir görgü tanığı, saldırganların 4 kişi olduğunu, 2'sinin içeride olduğunu ve 10 el silah sesi duyduğunu iddia etti.



Saldırganların mütaahhit olduğu yönünde iddialar var.







Etiketler: Şişli  Belediyesi  Nde  Silahlı  Saldırı    haber

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