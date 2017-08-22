ŞİŞİRİLİRKEN PATLAYAN TRAKTÖR LASTİĞİ CAN ALDI!
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kompresör ile şişirilmek istenen tuğla yüklü traktör lastiği basınçla patladı. Olayda 31 yaşındaki Harun Yılmaz hayatını kaybetti.
Traktörün lastiğini şişirirken canından oldu. Feci kazanın adresi, Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir akaryakıt istasyonu.
TRAKTÖRÜN LASTİĞİNİ ŞİŞİRMEK İÇİN LASTİK TAMİRCİSİNE GİTTİ
Olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Harun Yılmaz, dayısının oğlu İlhan Ulusoy ile birlikte 60 NT 218 plakalı traktörle köye tuğla götürmek için ilçe merkezine geldi. Tuğlaları römorka yükledikten sonra köye dönmek için yola çıktı. İkili bir süre sonra yakıt almak için yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Bu sırada römorkun lastiğin havasının indiğini fark eden Yılmaz istasyonun içindeki lastik tamircisine gitti.
ŞİŞİRİRKEN PATLAYAN LASTİK HARUN YILMAZ'I UÇURDU
Harun Yılmaz, römorkun lastiğini kendisi kompresör ile şişirirken patlama meydana geldi. Lastiğin patlaması sırasında oluşan basınçla fırlayan jant halkasının çarptığı Harun Yılmaz bir kaç metre öteye fırlayarak yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak öldü. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından traktör otoparka çekildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Yılmaz'ın yakıt aldıktan sonra lastik tamircisinde durması ve lastiğin patlama anı görüntülerde yer aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
- İstanbul'a Gelen Abd Vatandaşları Vize Alamadıkları İçin Geri Gönderildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar