Traktörün lastiğini şişirirken canından oldu. Feci kazanın adresi, Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir akaryakıt istasyonu.

TRAKTÖRÜN LASTİĞİNİ ŞİŞİRMEK İÇİN LASTİK TAMİRCİSİNE GİTTİ

Olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Harun Yılmaz, dayısının oğlu İlhan Ulusoy ile birlikte 60 NT 218 plakalı traktörle köye tuğla götürmek için ilçe merkezine geldi. Tuğlaları römorka yükledikten sonra köye dönmek için yola çıktı. İkili bir süre sonra yakıt almak için yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Bu sırada römorkun lastiğin havasının indiğini fark eden Yılmaz istasyonun içindeki lastik tamircisine gitti.

ŞİŞİRİRKEN PATLAYAN LASTİK HARUN YILMAZ'I UÇURDU

Harun Yılmaz, römorkun lastiğini kendisi kompresör ile şişirirken patlama meydana geldi. Lastiğin patlaması sırasında oluşan basınçla fırlayan jant halkasının çarptığı Harun Yılmaz bir kaç metre öteye fırlayarak yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak öldü. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından traktör otoparka çekildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Yılmaz'ın yakıt aldıktan sonra lastik tamircisinde durması ve lastiğin patlama anı görüntülerde yer aldı.

Kaynak: haberinburada