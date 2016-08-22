Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Türkiye'ye dikkat çeken bir mesaj geldi. Sisi yaptığı açıklamada "Mısırlılar ve Türkler arasında düşmanlığı gerektirecek bir durum bulunmuyor" dedi.



Mısır Cumhurbaşkanı ABDufettah Es-Sisi, Mısırlılar ve Türkler arasında düşmanlığı gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.







Sisi, Mısır'ın resmi gazeteleri olarak bilinen El Ahram, Ahbar ve Cumhuriyet'in genel yayın yönetmenleriyle yaptığı söyleşide, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Mısır ile ilişkileri geliştirmek istediklerine" ilişkin sözleriyle ilgili soru üzerine, “Mısırlılar ve Türkler arasında düşmanlığı gerektirecek bir durum bulunmuyor. Biz, Mısır politikalarını gözden geçirmesi için Türkiye yöneticilerine gereken zamanı tanıyoruz." ifadelerini kullandı.