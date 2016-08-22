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sisi'den dikkat çeken türkiye açıklaması

SİSİ'DEN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Türkiye'ye dikkat çeken bir mesaj geldi. Sisi yaptığı açıklamada "Mısırlılar ve Türkler arasında düşmanlığı gerektirecek bir durum bulunmuyor" dedi.

Tarih : 22 Ağustos 2016, 09:03
Puan Ver : Sisi'den Dikkat Çeken Türkiye Açıklaması(0/10)


Mısır Cumhurbaşkanı ABDufettah Es-Sisi, Mısırlılar ve  Türkler arasında düşmanlığı gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.



Sisi, Mısır'ın resmi gazeteleri olarak bilinen El Ahram, Ahbar ve  Cumhuriyet'in genel yayın yönetmenleriyle yaptığı söyleşide, Başbakan Binali  Yıldırım'ın "Mısır ile ilişkileri geliştirmek istediklerine" ilişkin sözleriyle  ilgili soru üzerine, “Mısırlılar ve Türkler arasında düşmanlığı gerektirecek bir  durum bulunmuyor. Biz, Mısır politikalarını gözden geçirmesi için Türkiye  yöneticilerine gereken zamanı tanıyoruz." ifadelerini kullandı.








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