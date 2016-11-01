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'sisi esprisi' koltuğundan etti

'SİSİ ESPRİSİ' KOLTUĞUNDAN ETTİ

İslâm İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreteri, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ilgili yaptığı espri sonrasında Kahire yönetiminden gelen tepkiler nedeniyle görevinden istifa etti.

Tarih : 01 Kasım 2016, 12:14
Puan Ver : 'sisi Esprisi' Koltuğundan Etti(6/10)8


İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İyad Medeni, Tunus'ta düzenlenen 1. ISESCO Eğitim Bakanları Konferansı'nın açılışında Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'ye "Sisi" diye hitap ettikten sonra, "Affedersiniz... Sibsi. Bu, büyük bir hata" dedi ve ekledi; "Sayın Başkan, sizin buzdolabınızda eminim sudan daha fazlası vardır."



İşte bu son cümle Mısır'ın büyük tepkisini çekti. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Medeni'nin bu esprisinin Mısır'a yapılmış bir "hadsizlik" olduğunu ifade etti.



Mısır'ın Medeni'ye bu denli sert tepki göstermesinin nedeni ise, söz konusu cümlenin Mısır iç kamuoyunda Sisi'ye yönelik eleştirilerde de kullanılıyor olması...



Sisi'nin, Şarm eş-Şeyh'te 1. Ulusal Gençlik Konferansı çerçevesinde yapılan "Döviz Kuru Krizi" başlıklı buluşmada gençlere, "Ben de sizden biriyim. Allah şahit, 10 yıl boyunca buzdolabımda sadece su vardı ancak kimseye durumumdan şikayet etmedim" demesi üzerine ülkede "buzdolabı ve su" yazılı etiketler (hashtag) gündem olmuştu.








Etiketler:   Sisi  Esprisi    Koltuğundan  Etti    haber

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