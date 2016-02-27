

Boğaz hattındaki seferler ise aksamaya devam ediyor. Dün öğle itibaren etkili olmaya başlayan sis, Çanakkale'de deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü (VTS) yetkilileri, görüş uzaklığının düşmesi sonucu Çanakkale Boğazı'nı, saat 20.40'da, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapattı. Bu nedenle Çanakkale Boğazı 14 saatten bu yana transit gemi geçişlerine kapalı bulunuyor. Geçiş yapacak gemiler ise Boğazın Ege ve Marmara Denizi'ndeki demir noktalarında bekletiliyor.







Yoğun sis, boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu hatlarında da aksamalara yol açtı. Dün saat 23.30'da durdurulan Çanakkale-Eceabat feribot seferleri henüz yapılamadı. Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlere ise saat 09.00 itibariyle tekrar başlandı.







Dün saat 21.00'de durdurulan Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu hatlarındaki seferler ise gece yarısından itibaren yapılmaya başlandı.