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Sırt Numarası, Kendisinden Önce Yere Değen Atlet, Altın Madalyayı Kaçırdı

SIRT NUMARASI, KENDİSİNDEN ÖNCE YERE DEĞEN ATLET, ALTIN MADALYAYI KAÇIRDI

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar uzun atlamada Sırp atlet Ivana Spanovic'in sırt numarası, kendisinden daha önce yere değince, derecesi normalden az geldi ve altın madalyayı kaçırdı.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 16:10
Puan Ver : Sırt Numarası, Kendisinden Önce Yere Değen Atlet, Altın Madalyayı Kaçırdı(10/10)6

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda cuma günü gerçekleştirilen kadınlar uzun atlama finalinde podyumu bir santimetreyle kaçıran Ivana Spanovic'in büyük bir şanssızlık yaşadığı ortaya çıktı.

LİDERLİĞİ ALMIŞTI

Altıncı ve son atlayışlar öncesi 6.96'lık derecesiyle bronz madalya pozisyonunda bulunan Sırp sporcu, ABD'den Tianna Bartoletta'nın 6.97 metrelik son atlayışıyla dördüncü basamağa geriledi. Yeniden podyuma yükselmesi için son atlayışında derecesini iyileştirmesi gereken Spanovic'in, ilk bakışta yarışmanın lideri Brittney Reese'in 7.02'lik derecesini dahi zorlayacak bir atlayış yaptığı görüldü.

NUMARA ETİKETİ YERE DOKUNUNCA DERECESİ GİTTİ

Ancak resmi sonuçlarda 27 yaşındaki sporcunun derecesi 6.91 olarak duyuruldu. İlk anda tahmin edilenin çok daha altında görünen bu derecenin nedeni, atlayışın tekrar gösterimiyle belli oldu. Spanovic'in kum havuzuna temas ettiği sırada vücudunun çok daha önde olmasına karşın, sırtına düzgün olarak yapışmayan numara etiketinin o sırada kuma dokunduğu ortaya çıktı.

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Ivana Spanovic, yarışmanın ardından sosyal medya hesaplarından öfkesini dile getirdi. Haksızlığa uğradığını belirten Sırp sporcu, "Altın madalyanın benim olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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