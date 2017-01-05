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Sırt Kaşıntısı Neden Olur? Nasıl Önlenir?
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sırt kaşıntısı neden olur? nasıl önlenir?

SIRT KAŞINTISI NEDEN OLUR? NASIL ÖNLENİR?

Herhangi bir döküntü veya kabarcık oluşumu gibi belirtiler göstermeyen sırt kaşıntısı büyük ihtimalle alerji veya hafif tahriş kaynaklıdır. Çoğu sırt kaşıntısı basit önlemlerle giderilir.

Tarih : 05 Ocak 2017, 12:38
Puan Ver : Sırt Kaşıntısı Neden Olur? Nasıl Önlenir?(7/10)5


SIRT KAŞINTISI NEDEN OLUR?



Kuru Egzama



Çok kuru deri kısımları şeklinde karakterize olan kuru egzama, sırt derisinde kızarmaya ve sırt kaşıntısına neden olur. Aşağıdaki nedenlerle tetiklenebilir:



-Çok sık duş almak



-Sıcak su ile uzun süreli temas



-Sırt derisini sert nesnelerle temizlemek



-Nemsiz ortamlar (özellikle kışın)



-Vücutta su kaybı



Yaşlılık Kaşıntısı



Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte kan dolaşımının zayıflaması, doku gerilmesi, iç salgı sistemlerindeki bozukluklar gibi nedenlerle ortaya çıktığı düşünülen yaşlılık kaşıntısı sırt kaşıntısına da neden olabilir.



Sırt Döküntüleri



Sırtta oluşan deri döküntüleri sırt kaşıntısına yol açabilir.



Notalgia Parestetika



Genellikle kürek kemiklerinden biri ile omurga arasında kaşıntıya neden olan bu hastalıkta kaşınan bölge nettir. Tenis topu kadar bir alanda sırt kaşıntısına neden olur. Omurgadan ayrılıp sırta uzanan bir sinir uzantısının basit bir kireçlenme gibi nedenler yüzünden çekilmesi ile kendini gösterir.



Diğer Nedenler



Aşağıdaki nadir görülen sorunlar da sırt kaşıntısına neden olabilir:



-İltihap: Sırtta oluşabilecek herhangi bir cilt iltihabı kaşıntıya neden olabilir



-Kronik Böbrek Yetmezliği



-Ur



-Nörodermatit: Sinir bozukluğundan kaynaklanan kaşıntılı hastalık



SIRT KAŞINTISI NASIL ÖNLENİR? SIRT KAŞINTISI TEDAVİSİ



Sırt kaşıntısına iyi gelen yöntemler 4 başlık altında incelenebilir:



1) Genel İpuçları



Kaşımayın: Sert kaşımalar cildi tahriş ederek daha fazla kaşınmasına neden olabilir. Sırt kaşıntısında tırnaklarınızı veya sert cisimleri kullanmak yerine parmak uçlarınızı veya yumuşak kumaşlarla sarılmış aletleri kullanın.



Soğuk Uygulama: Sırtınıza soğuk uygulama yapın.Bir havlunun içine sardığınız buzu sırtınızda tutabilirsiniz.



Yasak Yiyecekler: Baharatlı yiyecekler, alkol ve kafein kan dolaşımını etkileyerek kaşıntıyı artırabilir, uzak durun.



2) Duş



Banyo yaparken veya duş alırken aşağıdakileri uygulamak çoğu sırt kaşıntısını belirgin şekilde azaltır:



-Sıcak su yerine soğuk veya ılık su kullanın.



-Banyoda yirmi dakikadan fazla durmayın.



-Mümkünse daha seyrek duş alın.



-Kimyasal içerikli sabun, duş jeli ve deodorant kullanmayın.



-Kurulanırken cildinizi tahriş etmeyin, havluya dokunarak kurulanın.



3) Kıyafetler



-Yün veya yapay kumaş gibi sırtınızı tahriş edebilecek kıyafetler kullanmayın.



-Pamuklu veya ipek giyinin.



-Kıyafetiniz dar olmasın.



-Hafif çamaşır deterjanları kullanın.



-Hafif, esnek ve serin tutan kıyafetler kullanın.



4) İlaç Tedavisi



-Sırtınız kuru ise yağlı nemlendirici kremler veya yumuşatıcılar kullanın.



-Crotamiton içerikli kremler sırt kaşıntısını azaltır, mentol içerikli olanlar ferahlatır.



-Şiddetli olmayan sırt iltihaplarında hafif steroid veya hidrokortizon içeren kremler kullanabilirsiniz.



-Eczacınıza danışın.



-Alerjik tepkiden şüpheleniyorsanız antihistamin tabletler kullanabilirsiniz.



Sırt kaşıntısının daha ciddi bir hastalıktan kaynaklandığını düşünüyorsanız bir dermatoloğa görünmelisiniz.



 



kaynak:sabah








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