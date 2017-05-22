SIRRI SÜREYYA ÖNDER'DEN FLAŞ KARAR
HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder: "Siyaseti bırakıyorum."
HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bu haftaki Pazartesi Söyleşisi'nin konuğu oldu. Siyasette son dönemi olduğunu, daha fazla devam etmek istemediğini anlatan Önder, “Büyük hayal kırıklıklarım var: Yitip giden canlara engel olamamak. Çatışmasız bir dönem yakalamışken, bunu iyi kötü iki buçuk yıl gibi bir zamana yayabilmişken, muhafaza edememiş olmak, başta kendimi sorumlu tutarak en büyük üzüntümdür” diye konuşuyor.
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