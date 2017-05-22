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sırrı süreyya önder'den flaş karar

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'DEN FLAŞ KARAR

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder: "Siyaseti bırakıyorum."

Tarih : 22 Mayıs 2017, 12:48
Puan Ver : Sırrı Süreyya Önder'den Flaş Karar(9/10)8


HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bu haftaki Pazartesi Söyleşisi'nin konuğu oldu. Siyasette son dönemi olduğunu, daha fazla devam etmek istemediğini anlatan Önder, “Büyük hayal kırıklıklarım var: Yitip giden canlara engel olamamak. Çatışmasız bir dönem yakalamışken, bunu iyi kötü iki buçuk yıl gibi bir zamana yayabilmişken, muhafaza edememiş olmak, başta kendimi sorumlu tutarak en büyük üzüntümdür” diye konuşuyor.








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