

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Ankara'daki barış mitingine yapılan saldırıda toplam üç patlama olduğunu söyledi. Önder, patlamanın birinin HDP kortejinde olduğunu bunun dışında biri zayıf iki patlama daha olduğunu söyledi.







Önder şöyle konuştu:







“İki büyük patlama bir tane de zayıf patlama oldu. Onlarca ceset var parçalanmış, yüzlerce yaralı var. Onları hastanelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Kan verebilecek kişiler Numune, Ankara ve Hacettepe hastanelerine gidebilir. Şu anda alanda bir şüpheli araç ve bir de şüpheli paket var. Bomba uzmanları geldi, onlarla ilgilenecekler."