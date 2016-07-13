

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla, eski Yugoslavya topraklarında işlenen savaş suçlarını yargılamak için 1993 yılında Hollanda'nın Lahey kentinde kurulan Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından sağlık sorunları nedeniyle geçici olarak serbest bırakılan Sırp savaş suçu zanlısı Goran Hadzic, 58 yaşında hayatını kaybetti.







Sırp Radikal Partisi'nden (SRS) yapılan açıklamada, mahkeme tarafından geçen yıl nisan ayında geçici olarak serbest bırakılan Hırvatistan'daki "sözde" Krajina Sırp Cumhuriyeti lideri Hadzic'in, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde öldüğü bildirildi.







Beyninde tümör bulunan ve daha önce 2 yıl ömrü kaldığı açıklanan Hadzic'in, ikamet ettiği Novi Sad şehrindeki klinik merkezinde akşam saatlerinde öldüğü ifade edildi.







Sırbistan'daki emniyet birimlerince 2011 yılında tutuklanan Hadzic'in yargılanmasına Ekim 2012'de başlanmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle Hadzic'in yargılanmasına 2014 yılında ara verilirken, doktorlar beynindeki tümörün son aşamada olduğunu bildirmişti. Hadzic, 1991-1993 yıllarında, Hırvat halkına yönelik işlenen sürgün, katliam, esir alma, işkence etme, insanlık dışı muamele suçlarından yargılanıyordu.