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Sırp çetenin büyük soygun planını uçak bagaj fişleri ele verdi

SIRP ÇETENİN BÜYÜK SOYGUN PLANINI UÇAK BAGAJ FİŞLERİ ELE VERDİ

Kadıköy'de bir otoparkta yapılan aramada polislerin bulduğu uçak bagaj fişleri, Türkiye'ye geçen ay gelen 4 Sırp'ın büyük bir soygun planı içinde olduklarını ortaya çıkardı.

Tarih : 04 Mart 2018, 11:40
Puan Ver : Sırp Çetenin Büyük Soygun Planını Uçak Bagaj Fişleri Ele Verdi(6/10)2

Polis ekiplerinin 21 Şubat'ta Kadıköy'deki bir otoparkta yaptığı aramada bulduğu uçak bagaj fişleri, büyük vurgun planını ortaya çıkardı. Türkiye'ye geçen ay giriş yaptığı öğrenilen 4 Sırp'ın büyük bir soygun planı içinde oldukları öğrenildi

UZUN NAMLULU SİLAH, EL TELSİZİ VE FİŞEKLER

İstanbul'un Kadıköy İlçesi'nde, 21 Şubat tarihinde bir otoparkta arama yapan polis, uzun namlulu silah ile buna ait 25 adet fişek, 4 el telsizi ve Sırbistan vatandaşına ait uçak bagaj fişleri buldu. Gözaltına alınan otopark sahibi Hakan K., eşinin adına kayıtlı günlük evleri olduğunu belirterek, "Dün oraya gittiğimde birtakım sesler duydum. Yedek anahtarla içeri girdim. Kimse yoktu. Silah ve fişekleri buldum. Polise götürmeye korktum" dedi.

DETAYLI ARAMADA ÇIKANLAR DİKKAT ÇEKİCİ

Polis, bu ifade üzerine söz konusu günlük eve girerek detaylı bir arama yaptı. Aramalarda 2 adet balyoz, 1 adet tablet bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 2 adet sprey boya, 4 adet demir testere ucu, 1 adet çekiç, 2 adet tornavida, 2 adet BMW marka araca ait anahtar, 1 adet araç kontak anahtarı kopyalama cihazına ait aparat bulundu.

POLİS, BAGAJ FİŞLERİNDEN İZ SÜRDÜ

Polis, ele geçen 4 adet bagaj fişi üzerindeki isimleri araştırdı ve bu kişilerden Danijel Jovanovic'in Kadıköy'de bir otele yerleştiğini tespit etti. Yapılan baskında önce Javanovic, ardından da diğer 3 Sırp yakalandı.

SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR

Emniyette susma haklarını kullanan şüpheliler tutuklandı. Türkiye'ye geçen ay giriş yaptığı öğrenilen 4 Sırp'ın büyük bir soygun planı içinde oldukları ve gerçekleştirecekleri soygun sonrası da ülkelerine kaçacakları öne sürüldü.

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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