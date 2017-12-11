ŞIRNAK'TAN ACI HABER! TERÖRİSTLERİN YOLA DÖŞEDİĞİ EYP PATLADI: 1 ŞEHİT
Şırnak'ta teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı, güvenlik güçlerinin yol kontrolü yaptığı sırada patlatması sonucu bir asker şehit oldu.
YOL KONTROLÜ SIRASINDA İNFİLAK ETTİ
Şırnak'ın Akçay bölgesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, 6. Motorlu Piyade Tugayı'na bağlı askerlerin sabah saatlerinde yol kontrolü yaptıkları sırada infilak ettirildi. Patlamada, bir asker yaralandı. Helikopterle götürüldüğü 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki hastanede tedavi altına alınan asker, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.
Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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