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ŞIRNAK'TAN ACI HABER


ŞIRNAK'TAN ACI HABER
Tarih : 12 Mayıs 2017, 17:17
Puan Ver : Şırnak'tan Acı Haber(10/10)9


Şırnak merkeze bağlı Bestler-Dereler Bölgesi'nde devam eden operasyonda bugün PKK'lı teröristlerin saldırısında ağır yaralanan 1 astsubay, hastaneye kaldırılmak istenirken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Şehit astsusayın cenazesi Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.



 



kaynak:milliyet








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