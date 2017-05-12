ŞIRNAK'TAN ACI HABER
Şırnak merkeze bağlı Bestler-Dereler Bölgesi'nde devam eden operasyonda bugün PKK'lı teröristlerin saldırısında ağır yaralanan 1 astsubay, hastaneye kaldırılmak istenirken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Şehit astsusayın cenazesi Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
kaynak:milliyet
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