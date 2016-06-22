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ŞIRNAK'TAN ACI HABER!


ŞIRNAK'TAN ACI HABER!
Tarih : 22 Haziran 2016, 16:22
Puan Ver : Şırnak'tan Acı Haber!(5/10)4


Şırnak'ın Balveren beldesinde bulunan karakola, PKK'lılar tarafından roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. PKK'lılar tarafından yapılan saldırıda güvenlik güçlerinin karşılık vermesi ile kısa süreli bir çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit olurken, 2 asker de yaralandı.



Çatışmada yaralanan askerler Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaçan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.








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