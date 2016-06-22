ŞIRNAK'TAN ACI HABER!
Şırnak'ın Balveren beldesinde bulunan karakola, PKK'lılar tarafından roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. PKK'lılar tarafından yapılan saldırıda güvenlik güçlerinin karşılık vermesi ile kısa süreli bir çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
Çatışmada yaralanan askerler Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.
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