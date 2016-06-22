

Şırnak'ın Balveren beldesinde bulunan karakola, PKK'lılar tarafından roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. PKK'lılar tarafından yapılan saldırıda güvenlik güçlerinin karşılık vermesi ile kısa süreli bir çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit olurken, 2 asker de yaralandı.







Çatışmada yaralanan askerler Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.







Kaçan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.