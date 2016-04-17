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Şırnak'tan acı haber geldi, 1 Polis şehit Oldu!

ŞIRNAK'TAN ACI HABER GELDİ, 1 POLİS ŞEHİT OLDU!

Şırnak'ta zırhlı aracın geçişi sırasında teröristlerce roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Tarih : 17 Nisan 2016, 11:00
Puan Ver : Şırnak'tan Acı Haber Geldi, 1 Polis Şehit Oldu!(8/10)10


Şırnak'ta zırhlı aracın geçişi sırasında teröristlerce roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.

 



Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ta 14 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte başlayan operasyonlar kapsamında bugün Merkez Bahçelievler Mahallesi Vatan Caddesi'nden geçmekte olan zırhlı araca terör örgütü pkk mensuplarınca roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. Saldırıda 3 polis memuru yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 polis memuru doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehir olurken, 2 yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların devam ettiği belirtildi. 



Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin zırhlı araca yönelik düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan polis memuru 28 yaşındaki Hüseyin Danacı'nın baba evine ateş düştü.



ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ



Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Zümrüt Sitesi C Blok'ta oturan Danacı ailesine, oğulları Hüseyin Danacı'nın şehit olduğu haberini Kayseri Emniyet Müdürlüğü yetkilileri verdi.



YAKINLARI EVİNE AKIN ETTİ








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