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ŞIRNAK'TAN ACI HABER: 1 ÜSTEĞMEN ŞEHİT


ŞIRNAK'TAN ACI HABER: 1 ÜSTEĞMEN ŞEHİT
Tarih : 28 Nisan 2016, 15:17
Puan Ver : Şırnak'tan Acı Haber: 1 Üsteğmen Şehit(8/10)6


Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarına yönelik  düzenlenen operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan 1 Üsteğmen şehit  düştü. Kent merkezinde, PKK'lı teröristlerin yakalanması, patlayıcılarla  tuzaklanan çukurların ve barikatların bertaraf edilmesi, halkın can ve mal  güvenliğinin sağlanması amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından,  Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca 14 Mart'ta başlatılan  "Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi Operasyonu" sürüyor.

 

Gazipaşa Mahallesi'nde teröristler tarafından bir evden açılan ateş  sonucu yaralanan asker, zırhlı ambulansla Şırnak Askeri Hastanesine kaldırıldı.  Ancak asker müdahalelere rağmen, kurtarılamayarak şehit düştü.

 

Bölgede teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.








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