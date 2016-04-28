

Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan 1 Üsteğmen şehit düştü. Kent merkezinde, PKK'lı teröristlerin yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanan çukurların ve barikatların bertaraf edilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca 14 Mart'ta başlatılan "Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi Operasyonu" sürüyor.







Gazipaşa Mahallesi'nde teröristler tarafından bir evden açılan ateş sonucu yaralanan asker, zırhlı ambulansla Şırnak Askeri Hastanesine kaldırıldı. Ancak asker müdahalelere rağmen, kurtarılamayarak şehit düştü.







Bölgede teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.