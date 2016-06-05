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ŞIRNAK'TAN ACI HABER: 1 ŞEHİT


ŞIRNAK'TAN ACI HABER: 1 ŞEHİT
Tarih : 05 Haziran 2016, 12:49
Puan Ver : Şırnak'tan Acı Haber: 1 Şehit(10/10)9


Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar Jandarma Karakolu'na PKK'lıların düzenlediği saldırı sonrası çıkan çatışmada, 1 köy korucusu şehit olurken, 1 PKK'lı da etkisiz hale getirildi.



Siirt'in Eruh İlçesi yolu üzerinde bulunan ve Şırnak'a 19 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniaslanbaşlar Jandarma Karakolu'na dün gece saat 01.00 sıralarında PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Karakolda görevli askerlerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonrasında PKK'lılar çekilerek kaçmaya çalıştı. Saldırı sonrası kaçan PKK'lıların yakalanarak, etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar başlatıldı.








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