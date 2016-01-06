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ŞIRNAK'TAN ACI HABER: 1 ŞEHİT


ŞIRNAK'TAN ACI HABER: 1 ŞEHİT
Tarih : 06 Ocak 2016, 14:02
Puan Ver : Şırnak'tan Acı Haber: 1 Şehit(7.3/10)8


Şırnak'ta sivil bir askere sabah saatlerinde uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda uzman çavuş olduğu belirlenen asker ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, bugün sabah saatleri dün gece şiddetli çatışmaların yaşandığı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Burada teröristler yoldan geçen sivil giyimli bir uzman çavuşa uzun namlulu silahlarla saldırdı. Saldırının ardından sayısı belirlenemeyen teröristler hızla olay yerinden uzaklaşırken, çağrılan ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan yaralı asker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü.

Olayın ardından bölgeye zırhlı araçlarla sevk edilen özel harekat polisleri, kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı.



TSK AÇIKLAMA YAPTI



Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak'ta evinden, birliğine giderken PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit olan uzman çavuş ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"06 Ocak 2016 tarihinde Şırnak il merkezinde saat 08.10'da, göreve gitmek üzere evinin önünde beklerken bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce alçakca yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."








Etiketler: Şırnak  Tan  Acı  Haber  1  Şehit    haber

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