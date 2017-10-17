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Şırnak'taki Maden Ocağı Faciasıyla İlgili Enerji Bakanlığından Açıklama: Ruhsatsız Ve Kaçak
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Şırnak'taki Maden Ocağı Faciasıyla İlgili Enerji Bakanlığından Açıklama: Ruhsatsız ve Kaçak

ŞIRNAK'TAKİ MADEN OCAĞI FACİASIYLA İLGİLİ ENERJİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA: RUHSATSIZ VE KAÇAK

Şırnak'ta 6 işçinin öldüğü maden ocağı faciasıyla ilgili açıklama yapan Enerji Bakanlığı: Kazanın olduğu maden ruhsatsız ve kaçak.

Tarih : 17 Ekim 2017, 20:10
Puan Ver : Şırnak'taki Maden Ocağı Faciasıyla İlgili Enerji Bakanlığından Açıklama: Ruhsatsız Ve Kaçak(5/10)1

Şırnak'ta maden ocağındaki göçükte 6 işçi öldü, 2 işçi ise yaralı kurtarıldı. Faciayla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Kazanın olduğu maden ruhsatsız ve kaçak." dedi.

2013'TE FAALİYETLERİ DURDURULMUŞ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şırnak'ta meydana gelen kazanın olduğu maden sahası, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için MİGEM tarafından 2013 yılında faaliyete durdurulmuş bir sahadır. Kazanın meydana geldiği saha için MİGEM tarafından verilmiş çalışma ruhsatı söz konusu değildir. Yapılan işlem kaçak işlemdir." denildi.

"YAPILAN İŞLEM KAÇAK VE RUHSATSIZ"

Söz konusu saha için MİGEM tarafından verilen bir çalışma ruhsatının olmadığını belirten yetkililer, "Yapılan işlem kaçak işlemdir." ifadesini kullandı.

6 İŞÇİ ÖLDÜ, 2 İŞÇİ YARALI KURTARILDI

Şırnak Kömür Ocakları bölgesinde göçük meydana geldi. 3 No'lu kömür ocağında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 6 işçi hayatını kaybetti, göçükten 2 işçi ise yaralı kurtarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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