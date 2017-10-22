Şırnak'ta 17 Ekim de meydana gelen ve 7 işçinin yaşamını yitirdiği göçükte ağır yaralanan 1 işçi daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylelikle göçük faciasında ölenlerin sayısı 8 yükselmiş oldu.

YARALI MADENCİ DE KURTARILAMADI

Şırnak'taki 1 nolu kömür ocağında 17 Ekim'de 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan göçükte yaralı olarak kurtulan Sıddık Kabak, Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki 2 beyin ameliyatı yapılmasının ardından Gaziantep Sevgi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kabak, burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kabak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, göçükte yaşamını yitirenlerin sayısı da 8'e çıkmış oldu.

BAKANLIK "KAÇAK MADEN" DEMİŞTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı göçük sonrası yaptığı açıklamada maden için şu ifadeleri kullanmaştı:

"Şırnak'ta meydana gelen kazanın olduğu maden sahası, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için MİGEM tarafından 2013 yılında faaliyete durdurulmuş bir sahadır. Kazanın meydana geldiği saha için MİGEM tarafından verilmiş çalışma ruhsatı söz konusu değildir. Yapılan işlem kaçak işlemdir."

Kaynak: haberinburada