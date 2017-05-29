

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili aralarında görevden ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın da bulunduğu 51'i tutuklu 385 asker hakkında açılan davanın ilk duruşmasına 25 Eylül'de Adana'da başlanacağı bildirildi.







FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 385 askerle ilgili "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan kamu davasının, CMK'nın 19/2 (Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa davanın naklini Adalet Bakanı Yargıtaydan ister) maddesi uyarınca Adana Ağır Ceza Mahkemesine nakline karar verilen davayla ilgili yargılama takvimi belirlendi.







Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 ile 22 yıla kadar hapis cezaları istenen 385 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 25 Eylül'de yapılmasına ve duruşmanın hafta sonları hariç aralıksız devam etmesine karar verdi.







Öte yandan sanık sayısının fazla olması nedeniyle duruşmanın Adana Bölge Adliye Mahkemesinde yaptırılan 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik duruşma salonunda görülmesi de kararlaştırıldı.







kaynak:sabah