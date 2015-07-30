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ŞIRNAK'TA YOL KONTROLÜ YAPAN ASKERE ATEŞ AÇILDI: 3 ŞEHİT


ŞIRNAK'TA YOL KONTROLÜ YAPAN ASKERE ATEŞ AÇILDI: 3 ŞEHİT
Tarih : 30 Temmuz 2015, 12:38
Puan Ver : Şırnak'ta Yol Kontrolü Yapan Askere Ateş Açıldı: 3 Şehit(10/10)9


Şırnak Görmeç üs bölgesinde yol kontrolü yapan askerlere ateş açıldığı bildirildi. TSK'dan yapılan açıklamada, silahlı saldırıda 1 subay, 1 erbaş ve 1 erin şehit olduğu, 1 teröristin ise silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;



Kara Kuvvetleri 6'ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na (Şırnak/Akçay) ait Görmeç ve Seslice Üs Bölgelerine izinden dönen personeli götürmek üzere planlanan konvoyun yol emniyetini almak için görevlendirilen unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından yapılan saldırı neticesinde 1 subay, 1 erbaş ve 1 er olmak üzere 3 kahraman personelimiz şehit olmuştur.



Olay bölgesine İHA, silahlı helikopterler ve komando unsurları sevk edilmiş, 1 terörist silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.



Teröristlere yönelik operasyon devam etmektedir.








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