

Şırnak Görmeç üs bölgesinde yol kontrolü yapan askerlere ateş açıldığı bildirildi. TSK'dan yapılan açıklamada, silahlı saldırıda 1 subay, 1 erbaş ve 1 erin şehit olduğu, 1 teröristin ise silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.







Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;







Kara Kuvvetleri 6'ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na (Şırnak/Akçay) ait Görmeç ve Seslice Üs Bölgelerine izinden dönen personeli götürmek üzere planlanan konvoyun yol emniyetini almak için görevlendirilen unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından yapılan saldırı neticesinde 1 subay, 1 erbaş ve 1 er olmak üzere 3 kahraman personelimiz şehit olmuştur.







Olay bölgesine İHA, silahlı helikopterler ve komando unsurları sevk edilmiş, 1 terörist silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.







Teröristlere yönelik operasyon devam etmektedir.