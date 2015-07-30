ŞIRNAK'TA YOL KONTROLÜ YAPAN ASKERE ATEŞ AÇILDI: 3 ŞEHİT
Şırnak Görmeç üs bölgesinde yol kontrolü yapan askerlere ateş açıldığı bildirildi. TSK'dan yapılan açıklamada, silahlı saldırıda 1 subay, 1 erbaş ve 1 erin şehit olduğu, 1 teröristin ise silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
Kara Kuvvetleri 6'ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na (Şırnak/Akçay) ait Görmeç ve Seslice Üs Bölgelerine izinden dönen personeli götürmek üzere planlanan konvoyun yol emniyetini almak için görevlendirilen unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından yapılan saldırı neticesinde 1 subay, 1 erbaş ve 1 er olmak üzere 3 kahraman personelimiz şehit olmuştur.
Olay bölgesine İHA, silahlı helikopterler ve komando unsurları sevk edilmiş, 1 terörist silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Teröristlere yönelik operasyon devam etmektedir.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar