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ŞIRNAK'TA YARALANAN İKİ ASKER ŞEHİT OLDU


ŞIRNAK'TA YARALANAN İKİ ASKER ŞEHİT OLDU
Tarih : 29 Nisan 2016, 11:31
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Genelkurmay Başkanlığı, 26 Nisan 2016 tarihinde Şırnak'taki operasyonlar esnasında ağır yaralanan ve tedavisine GATA'da devam edilen bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29 Nisan 2016 Cuma günü saat 00.35'de şehit olduğunu açıkladı.



NUSAYBİN'DEN DE ACI HABER



Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde teröristlerin açtığı ateşle başından yaralanan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Turan Çelik, tedaviye alındığı GATA'da şehit oldu.



Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle geçen Salı günü başından yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Turan Çelik, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedaviye alındı. Jandarma Uzman Çavuş Çelik, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybedip sabah saatlerinde şehit oldu.



Evli ve 1 yaşında oğlu olduğu öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Çelik'in cenazesi, ikindi vakti memleketi Adıyaman'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.








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