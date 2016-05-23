

Şırnak'ta PKK'lı teröristlere yönelik yapılan operasyonlar sırasında 12 Mayıs'ta yaralanan asker, GATA'da şehit oldu.







Şırnak'ta PKK'lı teröristlere yönelik yapılan operasyonlar sırasında 12 Mayıs'ta yaralanan bir asker, kaldırıldığı GATA'da kurtarılamayarak şehit oldu.







11 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU







Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 12 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak'ta süren operasyonlar esnasında ağır yaralanan ve tedavisine GATA'da devam edilen bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün saat 02.30'da kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.