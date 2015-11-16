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ŞIRNAK'TA TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA! GERGİNLİK SÜRÜYOR


ŞIRNAK'TA TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA! GERGİNLİK SÜRÜYOR
Tarih : 16 Kasım 2015, 13:55
Puan Ver : Şırnak'ta Teröristlerle Çatışma! Gerginlik Sürüyor(9/10)11


 Şırnak'ın İdil ilçesinde sabahın erken saatlerinde polis ile teröristler arasında çatışma çıktı. İdil ilçesi Yeni Mahalle ve Turgut Özal Mahallesi'nde hendek kazan PKK'lılara müdahale eden güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışma yoğun bir şekilde devam ediyor.



Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı araçlar ve zırhlı kepçe sevk edildi. İlçede yer yer çatışmaların şiddetlendiği görülürken, güvenlik güçleri sivil halkın zarar görmemesi için güvenlik noktası oluşturdu.








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