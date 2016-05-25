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ŞIRNAK'TA TERÖRİSTLERİN KULLANDIKLARI EVLER GÖRÜNTÜLENDİ


ŞIRNAK'TA TERÖRİSTLERİN KULLANDIKLARI EVLER GÖRÜNTÜLENDİ
Tarih : 25 Mayıs 2016, 12:34
Puan Ver : Şırnak'ta Teröristlerin Kullandıkları Evler Görüntülendi(9/10)7


TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Şırnak il merkezinde bölücü terör örgütüne yönelik icra edilen operasyonlara yoğun olarak kararlılıkla devam edilmektedir. İcra edilen operasyonlarda; teröristlerin barındıkları bir yaşam alanı görüntülenmiştir. Görüntülerde, teröristlerin hayvanların dahi yaşayamayacağı koşullarda kaldığı görülmektedir.



"VATANDAŞIN EVLERİNİ BARINAK YAPMIŞLAR"



Evde teröristlerin el yapımı patlayıcı yapımında kullandığı çok miktarda patlayıcı malzeme de ele geçirilmiştir. Ayrıca teröristlerin Şırnaklı vatandaşlarımızın evlerine verdikleri zararlar da yine açıkça görülmektedir. Hainler, vatandaşlarımızın evlerini kendi barınma yerleri haline dönüştürmüştür.



PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ



Evlerin zeminlerini sığınaklar yapabilmek için kazmışlar, evlerin duvarlarını ise geçiş koridorları yapabilmek için yıkmışlardır. Evde teröristlerin el yapımı patlayıcı yapımında kullandığı çok miktarda çivi, tüp gibi malzeme de ele geçirilmiştir"








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