

Alınan bilgiye göre, terör örgütü üyeleri 112 Acil Servis'e hasta olduğu yönünde ihbarda bulunarak ambulans talep etti.







Sağlık personelinin bulunduğu ambulans, belirtilen adrese giderken Turgut Özal Mahallesi Adile Naşit Caddesi'nde teröristlerce durduruldu.







Şoför ve sağlık personelini zorla ambulanstan indiren teröristler bir süre örgüt propagandası yaptı.







Örgüt mensupları daha sonra gasbettikleri ambulansla bölgeden uzaklaştı.







Şoför ve sağlık görevlisi İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek durumu yetkililere bildirdi.