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şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

ŞIRNAK'TA TERÖR ÖRGÜTÜNE BÜYÜK DARBE

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yaklaşık bir aydır yürüttüğü "Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu"nda 53 mağara kullanılamaz hale getirildi.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 12:46
Puan Ver : Şırnak'ta Terör Örgütüne Büyük Darbe(6/10)6


Şırnak'ta güvenlik güçlerinin zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yaklaşık bir aydır yürüttüğü "Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu"nda 53 mağara kullanılamaz hale getirildi. İncebel Dağları-Kato bölgesindeki operasyonda 648 silah, çeşitli çaplarda 338 bin 418 mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 50 tonu aşkın yaşam maddesi ele geçirildi.



 



kaynak:yenişafak








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