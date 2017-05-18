Şırnak'ta güvenlik güçlerinin zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yaklaşık bir aydır yürüttüğü "Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu"nda 53 mağara kullanılamaz hale getirildi.



Şırnak'ta güvenlik güçlerinin zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yaklaşık bir aydır yürüttüğü "Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu"nda 53 mağara kullanılamaz hale getirildi. İncebel Dağları-Kato bölgesindeki operasyonda 648 silah, çeşitli çaplarda 338 bin 418 mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 50 tonu aşkın yaşam maddesi ele geçirildi.







kaynak:yenişafak