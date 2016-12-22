ŞIRNAK'TA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU
Uludere ilçesi Giresumunu Dağı'ndaki mağaralarda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı, 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve 48. Hudut Tugay Komutanlığı birliklerince PKK'lı teröristlerin kış üslenmesine engellemeye yönelik Giresumunu Dağı'nda operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı mağaralarda, çok sayıda mühimmat ile yaşam ve tıbbi malzeme bulundu.
kaynak:habertürk
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