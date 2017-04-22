

Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucunda bir asker şehit oldu.







Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerce güvenlik korucularının desteğiyle başlatılan operasyon devam ediyor.







Operasyonda, arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerine, teröristlerin ateşiyle bir asker ağır yaralandı.







kaynak:sabah