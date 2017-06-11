ŞIRNAK'TA TABURA ROKETATARLI SALDIRI !
Şırnak'taki Küpeli Dağı eteklerinde bulunan 6'ncı Motorlu Piyade Komutanlığına bağlı Seslice Tabur Komutanlığında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, PKK'lı teröristler tarafından tabura roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, roket mermisi tabur içerisinde bulunan binanın duvarına isabet etti. Yaralananın olmadığı saldırıda, nöbetçi askerlerin anında karşılık vermesiyle çatışma da çıktı.
kaynak:hurriyet
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