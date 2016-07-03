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ŞIRNAK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI!


ŞIRNAK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI!
Tarih : 03 Temmuz 2016, 11:25
Puan Ver : Şırnak'ta Sokağa Çıkma Yasağı!(9/10)8


Sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde dün gece yarısı PKK'lıların Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Özel Harekat Şubesi'ne otomatik silahlarla saldırı düzenlemesi ve Astsubay İsmail Demir'i şehit etmesinden sonra ilçe merkezinde saat 01.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



AÇIKLAMA KAYMAKAMLIKTAN GELDİ



Beytüşşebap Kaymakamlığı'ndan sokağa çıkma yasağına ilişkin şu açıklama yapıldı:



"Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin kamu huzurunun sağlanması amacıyla Kaymakamlığımızca 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 32/Ç maddesi gereğince 03/07/2016 günü saat 01: 00 dan itibaren geçerli olmak üzere Beytüşşebap İlçe Merkezimizde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmiştir."



DİYARBAKIR LİCE'DE 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 2 TERÖRİST YAKALANDI



Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist sağ yakalandı.



11 SIĞINAK ORTAYA ÇIKARILDI



Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, Lice ve civar bölgelerde terör örgütü PKK ve finans kaynağı uyuşturucuya yönelik icra edilen "Bayrak-14 Şehit Jandarma Teğmen Abdülselam Özatak Müşterek Özel Birlik Operasyonu" kapsamında, Seyrek, Sivrice ve Bayırlı köyü kırsalında arazi arama ve taraması esnasında 11 sığınağın ortaya çıkarıldığı belirtildi.








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