ŞIRNAK'TA ŞİDDETLİ ÇATIŞMA!
Şırnak'ta, üç farklı noktadan kaçmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre göre 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ta, üç farklı noktadan kaçmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre göre 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Şırnak'ta, üç farklı noktadan kaçmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Kent merkezinde PKK'lı teröristlerin yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanan çukurların ve barikatların bertarafı, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca 14 Mart'ta başlatılan "Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çifci Operasyonu" sürüyor.
İHANET YUVALARI YERLE BİR EDİLDİ
Bahçelievler, Gazi Paşa ve İsmet Paşa mahallelerinde çembere alınan teröristler ile güvenlik güçleri arasında gün boyu çatışmalar sürerken, bir grup terörist, üç ayrı noktadan kaçmaya çalıştı.
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