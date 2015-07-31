

Şırnak Akçay'daki Görmeç ve Seslice Üs bölgelerine izinden dönen personeli götürmek üzere planlanan, konvoyun yol emniyetini almak için görevlendirilen, güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Hamza Yıldırım'ın Ankara'daki baba evine ateş düştü.







Ankara'nın Etimesgut İlçesi'ndeki 30 Ağustos Mahallesine gelen askeri yetkililer, Baba Yıldırım'a oğulları Hamza Yıldırım'ın şehit olduğu haberini verdi. Haber üzerine şehit onbaşının yakınları sinir krizi geçirdi. Acı haber üzerine yakınları ve çevredeki vatandaşlar, şehidin ailesinin evine taziyelerini iletmek için akın etti. Şehidin baba evi ve çevresindeki binalara ise Türk bayrakları asıldı.



