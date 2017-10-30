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Şırnak'ta Satılan Benzin, Londra'da Satılandan Daha Kaliteli Çıktı

ŞIRNAK'TA SATILAN BENZİN, LONDRA'DA SATILANDAN DAHA KALİTELİ ÇIKTI

Türkiye'deki benzin ve motorin Avrupa standartlarını yakaladı. Son yapılan araştırma; Şırnak, Ağrı ve Artvin gibi illerde satılan akaryakıtın Londra'da satılanlardan da kaliteli olduğunu ortaya koydu.

Tarih : 30 Ekim 2017, 10:10
Puan Ver : Şırnak'ta Satılan Benzin, Londra'da Satılandan Daha Kaliteli Çıktı(8/10)4

Milyonlarca araç sahibi, benzin ya da motorini her zaman bildiği akaryakıt istasyonundan alır. Motor arıza yapmasın, yakıt kalitesi değişmesin diye benzin pompasını değiştirmeyenler var. Ancak son yapılan araştırma ezber bozacak cinsten. Peki nasıl? Avrupa Birliği (AB) ülkeleri benzin ve motorinin kalitesini saha denetimleriyle izleyip, sonuçları yayınlıyor.

AB STANDARDINDA DENETİM

AB standardındaki bu kalite denetim sistemi ülkemizde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılıyor. Geçen yıl 2015 denetim sonuçlarını açıklayan EPDK'nın 2016 sonuçları da ortay açıktı. 2015'te akaryakıtın yüzde 99'u standarda uygun çıkmış, Türkiye akaryakıt kalitesinde Almanya, Fransa gibi birçok Avrupa ülkesini geride bırakmıştı.

TAMAMINA YAKINI UYGUN

Son yayınlanan rapora göre; Türkiye kalitede zirveye çıktı. EPDK'dan alınan bilgiye göre; 2016'da ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarından toplam 704 adet benzin ve motorin numunesi alındı ve analiz edildi. Sonuç şaşırtıcı. Satılan motorinin yüzde 98.7'si, benzinin ise yüzde 100'ü teknik şartlara uygun çıktı. Ortalamada yüzde 99.3'lük bir uygunluk söz konusu.

MOTORİNDE SADECE 5 NUMUNE SORUNLU

383 adet motorin numunesinin sadece yüzde 1.3'ü (5 adet) teknik düzenlemelere aykırı çıktı. Bir başka deyişle motorin numunelerinin yüzde 98.7'si standarda uygun. Teknik düzenlemelere aykırı motorin numuneleri Konya, Samsun, Hatay, İstanbul ve İzmir illerinden alındı.

"KALİTE FARKI YOK İSTEDİĞİNDEN AL"

Vatandaşın istediği bayiden gönül rahatlığıyla akaryakıt alabileceğine dikkat çeken EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Çünkü kalite açısından fark yok. Şırnak Artvin, Ağrı'da akaryakıt kalitemiz nasılsa Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de de öyle. Avrupa ülkelerinden bile daha kaliteli. Vatandaşımız gönül rahatlığı ile kesesine uygun, hesaplı akaryakıt bayini tercih edebilir." (Posta)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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