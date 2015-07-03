ŞIRNAK'TA POLİSE SALDIRI
İdil'de MOBESE direğine zarar veren grubun, olay yerine gelen polise, uzun namlulu silah ve el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda, bir polis yaralandı.
Alanya Caddesi'nde toplanan yüzleri maskeli 20-25 kişilik grup, MOBESE direğine zarar verdi.
Olay yerine gelen polis ekiplerine, uzun namlulu silah ve el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırıda, Mehmet Salih T. isimli polis memuru şarapnel parçasıyla yaralandı.
Mehmet Salih T, İdil Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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