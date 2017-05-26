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ŞIRNAK'TA PKK'YA KARŞI OPERASYONLAR SÜRÜYOR


ŞIRNAK'TA PKK'YA KARŞI OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Tarih : 26 Mayıs 2017, 14:02
Puan Ver : Şırnak'ta Pkk'ya Karşı Operasyonlar Sürüyor(9/10)7


Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarında Kato Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere karşı 38 gün önce başlattığı operasyonlar, tüm hızıyla devam ediyor.



PKK'LILAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Mayıs ayı sonu olmasına karşın, dağda sıfırın altında 10 derece kadar düşen soğukta PKK'ya takip operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, geceyi de arazide geçiriyor. Zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı, operasyon kapsamında onlarca PKK'lı etkisiz hale getirilirken, örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir çok terörist de kendiliğinden teslim oldu.



Kato Dağı eteklerinde komandoların yaptığı operasyonlar sırasında bulunan kamp, sığınak ve mağaralar kullanılmaz hale getirildi.



 



kaynak:ensonhaber

 






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