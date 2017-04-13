Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

şırnak'ta pkk'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

ŞIRNAK'TA PKK'YA AİT SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gömülü 5 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tarih : 13 Nisan 2017, 12:09
Puan Ver : Şırnak'ta Pkk'ya Ait Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi(9/10)7


Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gömülü 5 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



Şırnak Valiliğinden yapılan açılamada, "Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan operasyonda Buğdaylı ve Bostancı köyleri arasındaki bölgede PKK/KCK terör örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş, 5 adet AK-47 Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, bin 892 adet dolu fişek, 29 adet şarjör, 4 adet savunma tipi el bombası, 10 adet bomba yapımında kullanılan elektrikli kapsül, 1 adet M-16 piyade tüfeğine ait olduğu değerlendirilen dipçik ve yayı, 5 adet hücum yeleği, 2 adet palaska ele geçirilmiştir" denildi



 



kaynak:haberler








Etiketler: Şırnak  Ta  Pkk  Ya  Ait  Silah  Ve  Mühimmat  Ele  Geçirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER