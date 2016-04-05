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ŞIRNAK'TA PKK'YA AĞIR DARBE!


ŞIRNAK'TA PKK'YA AĞIR DARBE!
Tarih : 05 Nisan 2016, 17:58
Puan Ver : Şırnak'ta Pkk'ya Ağır Darbe!(5/10)7


Şırnak merkezde PKK'lı teröristlerin yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanan çukurların ve barikatların bertaraf edilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca 14 Mart'ta başlatılan "Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çifci Operasyonu" başarıyla devam ediyor.



Yüzde 32'si tamamlanan operasyonda Yeşilyurt, Dicle ve Cumhuriyet mahallelerinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında zaman zaman sıcak temas yaşanıyor.



Son 24 saatte 6 terörist etkisiz hale getirilirken, 22 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 147'ye yükseldi.



PKK mensupları roketatar, el yapımı patlayıcı ve uzun namlulu silahlarla düzenledikleri saldırılarla güvenlik güçlerinin ilerleyişini yavaşlatmaya çalışıyor.



- Bin 385 evde arama yapıldı



Güvenlik güçleri, teröristler tarafından oluşturulan 85 barikatı kaldırdı, 12 çukuru kapattı, 375 el yapımı patlayıcıyı imha etti.








Etiketler: Şırnak  Ta  Pkk  Ya  Ağır  Darbe    haber

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