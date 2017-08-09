TSK tarafından yapılan açıklamaya göre Şırnak'ta bomba yüklü bir araç ve 2 teörist etksisiz hale getirildi.

ARAÇ İMHA EDİLDİ, 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak / Cudi Dağı Anılmış Dere bölgesinde, tüplerle takviyeli patlayıcı düzenek yerleştirilmiş bir aracın imha edildiğini, 2 teröristinde öldürüldüğü açıkladı.

TÜPLERLE TAKVİYE EDİLMİŞ

İHA'nın haberine göre; TSK'dan yapılan açıklamada, "9 Ağustos 2017 tarihinde öğlen saatlerinde Şırnak / Cudi Dağı Anılmış Dere bölgesinde icra edilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık Doğan Operasyonu" kapsamında bombalı araç eylemlerinde kullanılacağı duyumu alınan tüplerle takviyeli patlayıcı düzenek yerleştirilmiş bir araç ATAK taarruz helikopter kolu tarafından ateş altına alınarak imha edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Kaynak: haberinburada