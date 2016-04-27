ŞIRNAK'TA PKK'LILAR 3 MAHALLEDE KISTIRILDI!
Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak'ta 4 mahalle teröristlerden arındırıldı.
Şırnak'ta teröristlerin yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanan çukurların ve barikatların bertaraf edilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 14 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlayan “Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi Operasyonu” sürüyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar