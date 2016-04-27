

Şırnak'ta teröristlerin yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanan çukurların ve barikatların bertaraf edilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 14 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlayan “Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi Operasyonu” sürüyor.