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şırnak'ta pkk'lılar 3 mahallede kıstırıldı!

ŞIRNAK'TA PKK'LILAR 3 MAHALLEDE KISTIRILDI!

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak'ta 4 mahalle teröristlerden arındırıldı.

Tarih : 27 Nisan 2016, 13:14
Puan Ver : Şırnak'ta Pkk'lılar 3 Mahallede Kıstırıldı!(7/10)6


Şırnak'ta teröristlerin yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanan çukurların ve barikatların bertaraf edilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 14 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlayan “Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi Operasyonu” sürüyor.








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