Şırnak'ın Uludere ilçesinde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 işçi şehit oldu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ OPERASYON BAŞLATTI

Bugün sabah saat 08.30 sıralarında teröristlerin düzenlediği saldırı ile ilgili Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "28.08.2017 tarihinde saat 08.30 sularında İlimiz Uludere İlçesi Ortasu Köyü Düğündağı Bölgesinde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda 3 işçimiz şehit olmuştur. Saldırı sonrasında kaçan Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması için operasyonlara başlanmıştır" denildi.

Kaynak: haberinburada