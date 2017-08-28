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Şırnak'ta PKK'lı Teröristlerin Saldırısında 3 İşçi Şehit Düştü

ŞIRNAK'TA PKK'LI TERÖRİSTLERİN SALDIRISINDA 3 İŞÇİ ŞEHİT DÜŞTÜ

Şırnak Uludere'de yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 3 işçi şehit düştü.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 12:50
Puan Ver : Şırnak'ta Pkk'lı Teröristlerin Saldırısında 3 İşçi Şehit Düştü(7/10)3

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 işçi şehit oldu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ OPERASYON BAŞLATTI

Bugün sabah saat 08.30 sıralarında teröristlerin düzenlediği saldırı ile ilgili Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "28.08.2017 tarihinde saat 08.30 sularında İlimiz Uludere İlçesi Ortasu Köyü Düğündağı Bölgesinde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda 3 işçimiz şehit olmuştur. Saldırı sonrasında kaçan Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması için operasyonlara başlanmıştır" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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