ŞIRNAK'TA PKK'LI TERÖRİSTLER, AK PARTİ İLÇE BAŞKANI'NIN ARACINI ATEŞE VERDİ!
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler, durdurdukları AK Parti İlçe Başkanı Kamil Durmuş'a ait aracı ateşe verdi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Durmuş'un aracını hedef aldı.
DURDURDUKLARI ARACI ATEŞE VERDİLER
Şırnak-Beytüşşebap karayolunun 25'inci kilometresindeki Günyüzü Köyü yakınlarında bugün saat 21.00 sıralarında yol kesen PKK'lı teröristler, Ak Parti İlçe Başkanı Kamil Durmuş'a ait aracı durdurdu. Teröristler, aracı kullanan Durmuş'un yeğeni Cihat Akdağ'ı indirdi. Teröristler, aracı ateşe verip, dağlık alana kaçtı.
BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI
Cihat Akdağ'ın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kaçan teröristleri etkisiz hale getirilmesi amacıyla geniş çaplı operasyon başlattı.
Kaynak: haberinburada
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