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ŞIRNAK'TA PKK'LI KULLANDIĞI RÖNTGEN VE EKG CİHAZI BULUNDU


ŞIRNAK'TA PKK'LI KULLANDIĞI RÖNTGEN VE EKG CİHAZI BULUNDU
Tarih : 26 Nisan 2016, 09:39
Puan Ver : Şırnak'ta Pkk'lı Kullandığı Röntgen Ve Ekg Cihazı Bulundu(6/10)7


22-23 Nisan 2016 tarihlerinde Şırnak'ta devam eden operasyonda PKK'lı teröristlerin birçok yere, özellikle de binaların girişlerine, kolonlarına ve sokaklara tuzakladıkları el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha edildi. Yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında ise PKK'lı teröristlere ait çok miktarda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirilerek imha edildi.  Tıbbi malzemeler arasında Röntgen ve EKG cihazı  bulundu.



Ayrıca Şırnak'ta sokaklarında PKK'lılar tarafından yapılan barikatların kaldırılması ve açılan hendeklerin kapatılması için çalışmaların aralıksız devem ettiği belirtildi.








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