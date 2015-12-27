

Şırnak'ta bölücü terör örgütü PKK'nın yaptığı engeller sabah saatlerinde başlayan operasyonla etkisiz hale getirildi. Sabah gün ağarmadan başlayan operasyon kapsamında çok sayıda barikat ve patlayıcı imha edildi.







Güvenlik güçlerinin Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde teröristlere yönelik operasyonları sürüyor. Cizre'deki "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci" ve Silopi'deki "Şehit Polis Muhammet Onur" operasyonları kapsamında güvenlik güçleri ile teröristler arasında sık sık "sıcak temas" sağlanıyor. Operasyonu 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti sevk ve idare ediyor. Harekat merkezinden anlık bilgileri ve gelişmeleri takip eden Orgeneral Huduti, operasyonların sürdüğü Silopi ve Cizre ilçelerine sık sık gidiyor. Operasyonları yerinde izleyen Huduti, birlikleri denetliyor.







Operasyonlarda terör örgütü üyelerince mahallelerde oluşturulan barikatlar da etkisiz hale getiriliyor. Bu kapsamda Cizre'de 53 ve Silopi'de 102 barikat yıkıldı. Silopi'de 88 ve Cizre'de 36 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.



