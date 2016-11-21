ŞIRNAK'TA PATLAMA ! YARALILAR VAR !
Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri üs bölge yolunu yapan müteahhit firmaya ait aracın, teröristler tarafından yola döşenen mayının üzerinden geçmesi sonucu yaşanan patlamada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre,Şırnak'ın Uludere ilçesi Andac köyü Irak sınırı Nezirkına üst bölgesi yakınlarında yol yapan müteahhit firmaya ait araç mayına bastı. Mayın patlaması sonucu araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye giden ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, mayını döşeyen teröristlerin bulunması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
kaynak:milliyet
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