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ŞIRNAK'TA PATLAMA ! YARALILAR VAR !


ŞIRNAK'TA PATLAMA ! YARALILAR VAR !
Tarih : 21 Kasım 2016, 14:00
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri üs bölge yolunu yapan müteahhit firmaya ait aracın, teröristler tarafından yola döşenen mayının üzerinden geçmesi sonucu yaşanan patlamada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre,Şırnak'ın Uludere ilçesi Andac köyü Irak sınırı Nezirkına üst bölgesi yakınlarında yol yapan müteahhit firmaya ait araç mayına bastı. Mayın patlaması sonucu araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye giden ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, mayını döşeyen teröristlerin bulunması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



 



kaynak:milliyet








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