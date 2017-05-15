ŞIRNAK'TA PATLAMA! YARALI ASKERLER VAR...
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının, güvenlik güçlerinin arama tarama çalışması sırasında infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Şırnak'ın çeşitli bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Gabar Dağı bölgesinde geniş kapsamlı operasyon başlattı.
Operasyonda, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama çalışması yaptığı sırada, daha önceden teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada, 3 asker yaralandı. Yaralılar, helikopterlerle olay yerinden alınarak, getirildikleri 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgede operasyon sürüyor.
kaynak:Sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar