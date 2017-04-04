

Sabah saatlerinde Şırnak'tan acı haber geldi.







3 ŞEHİT 5 YARALI







Şırnak Küpeli Dağı Gabar kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamıda araziye döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu askerlerimiz şehit oldu.







Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Operasyonda ayrıca 5 terörist de öldürüldü.







kaynak:ensonhaber