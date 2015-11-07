

Şırnak'ın Uludere ilçesi Karaçalı Tepe Bölgesinde keşif yapan askerlerin geçişi sırasında teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş şehit oldu.







Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; bugün saat 10.15'de Karaçalı Tepe Bölgesinde faaliyet gösteren askeri birliğin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu.