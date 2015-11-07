ŞIRNAK'TA PATLAMA! 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT
Şırnak'ın Uludere ilçesi Karaçalı Tepe Bölgesinde keşif yapan askerlerin geçişi sırasında teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş şehit oldu.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; bugün saat 10.15'de Karaçalı Tepe Bölgesinde faaliyet gösteren askeri birliğin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu.
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