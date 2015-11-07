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ŞIRNAK'TA PATLAMA! 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT


ŞIRNAK'TA PATLAMA! 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT
Tarih : 07 Kasım 2015, 16:21
Puan Ver : Şırnak'ta Patlama! 1 Uzman Çavuş Şehit(7.1/10)8


Şırnak'ın Uludere ilçesi Karaçalı Tepe Bölgesinde keşif yapan askerlerin geçişi sırasında teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş şehit oldu.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; bugün saat 10.15'de Karaçalı Tepe Bölgesinde faaliyet gösteren askeri birliğin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu.








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